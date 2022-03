Zainadine já está em Portugal depois de ter ficado retido na Mauritânia: «Estou bem»

Zainadine Júnior está de regresso a Portugal. O central do Marítimo esteve ao serviço da seleção de Moçambique e acabou retido na Mauritânia, no aeroporto, por duas noites. A situação levou a que o experiente defesa ameaçasse renunciar à seleção , mas tudo acabou em bem, e Zainadine já voltou ao Funchal."Amigos, gostaria de agradecer a todos pelo apoio que me prestaram nestas horas difíceis. Estou bem e já de regresso a Portugal, ao meu clube. Bom jogo malta, vamos com tudo", vincou o jogador, de 33 anos, através da conta pessoal de Instagram.O imbróglio sucedeu devido à validade do passaporte de Zainadine. Este expirava em cinco meses, quando na Mauritânia exige-se um mínimo de seis meses.