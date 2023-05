Zainadine nos planos do Eibar

O diário espanhol 'Marca' noticia que o Eibar está interessados nos serviços de Zainadine Júnior, central moçambicano e capitão do Marítimo, que finda contrato com os insulares no próximo mês de junho.O emblema do país vizinho luta pela subida ao principal escalão de futebol, figura no 5º lugar da 2ª divisão, com 68 pontos em 41 jornadas, com o lugar já garantido na disputa do playoff de ascensão. Na referida equipa, joga o português e também central Frederico Venâncio.Zainadine, de 34 anos, conta 27 partidas oficiais disputadas em 2022/23.