Zainadine tem vários interessados em Portugal e não só

O central Zainadine acaba contrato no final desta época e pode mudar de ares pois tem vários clubes interessados, tanto em Portugal como no estrangeiro. Aos 33 anos, o internacional moçambicano cumpre a sexta temporada no Marítimo (clube que já demonstrou a intenção de renovar com o defesa), onde chegou em 2016/17 então cedido pelos chineses do Tianjin Teda, revelando uma enorme regularidade contabilizando 170 jogos pelos verde-rubros.Recorde-se que Zainadine chegou a Portugal em 2013/14 para representar o Nacional.