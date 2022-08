Zarzana com entrada direta nos convocados do Marítimo para receção ao Chaves

O extremo António Zarzana, oficializado pelo Marítimo há quatro dias, integra este dmingo o lote de convocados para a receção ao Desportivo de Chaves, para a segunda ronda da Liga Bwin, anunciou o emblema madeirense.

O espanhol, de 20 anos, que chega à Madeira cedido a título de empréstimo pelo Sevilha, em poucos dias ganhou a confiança de Vasco Seabra, merecendo um lugar na convocatória para a primeira partida dentro de portas da edição 2022/23 da I Liga.

Em detrimento da entrada António Zarzana, saiu da lista, em comparação com a derrota frente ao FC Porto (5-1) na jornada inaugural, o extremo moçambicano Clésio Baúque, que não chegou a ser utilizado no Estádio do Dragão.

Fora das opções do técnico para o embate diante do recém-promovido Chaves continuam Rafael Brito, João Afonso e Victor Costa entregues ao departamento clínico do clube insular, a contas com problemas musculares.

O Marítimo recebe esta segunda-feira, às 15:30, o Chaves para a segunda ronda da I Liga portuguesa de futebol, com arbitragem de Ricardo Baixinho, da Associação de Lisboa.

Lista de 20 convocados:

- Guarda-redes: Miguel Silva, Matous Trmal.

- Defesas: Cláudio Winck, Moisés Mosquera, Matheus Costa, Zainadine, China e Leo Andrade.

- Médios: Beltrame, Edgar Costa, Diogo Mendes, Miguel Sousa, Bruno Xadas, Lucho Vega e André Teles.

-Avançados: André Vidigal, Pablo Moreno, Chucho Ramírez, António Zarzana e Joel.