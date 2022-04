A arte de trepar também exige cabeça: veia goleadora que fez a diferença

Duas subidas, duas permanências e muitos golos que ficaram na memória de todos os que gostam do Moreirense. Eis o resumo da passagem de Armando Silva pela pequena vila de Moreira de Cónegos. Foram 45 as vezes que o ex-avançado, agora com 47 anos, fez balançar as redes adversárias, números que lhe valem, a par de Armando dos Santos, o título de melhor marcador da história do clube, o qual abraça "com o maior orgulho".

Muitas vezes decisivo, sobretudo nas promoções consecutivas - da 2ª B à 2ª Liga e desta para a 1ª Liga -, o antigo dianteiro recorda esses tempos com saudade. "Mal entrei aqui vieram-me à cabeça as duas subidas. No primeiro ano conseguimos a quatro ou cinco jornadas do fim, com um grande grupo, e no segundo, para surpresa de muitos, menos para nós, subimos à 1ª Liga", contou, a Record.

Desta última experiência, em 2001/02, Armando guardou até a faixa de campeão. "Não sou dado a adereços, mas guardei esta faixa para mostrar o orgulho que tenho", apontou.

Às duas promoções consecutivas seguiram-se duas permanências históricas. "O primeiro ano foi difícil, conseguimos no último jogo, mas o segundo já foi mais regular e já tivemos mais facilidade. Tínhamos um espírito de grupo tremendo", relembrou.

Ora, sendo alguém experimentado neste capítulo, Armando deixou uma mensagem ao atual plantel, esperando que esta ajude a ultrapassar o mau momento. "Acreditem até ao fim. O Moreirense dá todas as condições para darem o melhor e têm de acreditar", referiu.



Manuel Machado alisava o pelado



As histórias de cinco anos de ligação ao Moreirense são muitas e, em muitas delas, surge um nome incontornável na história do clube: Manuel Machado.



"A minha ligação ao Moreirense começou porque o Manuel Machado tinha um projeto para fazer subir o clube da 2ª B para a 2ª Liga e convidou-me", começou por contar Armando Silva, que também recordou outros momentos com o técnico.



"Na altura, isto era pelado e o Manuel Machado usava o carro dele para colocar um atrelado e alisar o piso, para nós termos mais condições para treinar", relembrou, entre risos.





Porém, os bons momentos também aconteceram graças a um bom balneário. "Quando alguém fazia anos, trazíamos frango e costelinhas. Era um grande grupo", atirou.Rafael Martins está a apenas nove golos de igualar a marca de Armando Silva e o próprio dono da marca está a torcer para que isso aconteça. "Espero que ele consiga bater o recorde. Se batesse nos jogos que faltam dificilmente o Moreirense desceria, era bom", disse, ainda que não veja semelhanças entre ambos. "Somos muito diferentes", assumiu, bem-disposto.Quanto ao seu ponto mais forte, Armando Silva puxou dos galões no jogo aéreo. "Fazia muitos golos de cabeça. Era o meu ponto mais forte. O pé direito também ajudava."