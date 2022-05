A despedida de Paulinho: «Já era Moreirense, agora sou ainda mais»

View this post on Instagram A post shared by Paulo Mota (@paulinhoo22mota)

O lateral direito Paulinho já se despediu do Moreirense, clube onde cumpriu mais de 100 jogos.Em jeito de despedida, Paulinho, que terminou contrato, escreveu nas redes sociais que "uma mensagem a todos os adeptos e a todas as pessoas que trabalham no clube. Um obrigado por me tratarem tão bem, por sentir todos os dias a importância que tinha no clube. Vocês são uma Vila à minha imagem. Gente humilde e trabalhadora, que cresce na vida derivado a essas duas coisas. Já era Moreirense Futebol Clube, agora sou ainda mais".