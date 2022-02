A reação de Sá Pinto à derrota com o FC Porto: «Foi injusto e merecíamos todos muito mais»

Ver esta publicação no Instagram Uma publicação partilhada por Ricardo Sa´ Pinto (@ricardomsapinto)

Ricardo Sá Pinto foi expulso do Moreirense-FC Porto de ontem após o apito final do árbitro Luís Godinho, não tendo por isso comentado a partida na flash-interview nem na conferência de imprensa. Mas fez questão de emitir uma nota na sua conta do Instagram, tal como vem sendo habitual após os jogos do Moreirense, onde considerou "injusto" o desfecho da partida. Os minhotos perderam por 1-0."Parabéns aos nossos jogadores pelo Grande jogo que fizeram! Nunca desistiram e souberam reagir com alma e coragem a todas as adversidades que tiveram de enfrentar no jogo de ontem", começou por referir Sá Pinto, prosseguindo: "Foi um resultado injusto e merecíamos todos muito mais… Mas com este espírito de união, luta e de sacrifício iremos seguramente alcançar os nossos objectivos."O treinador do Moreirense deixou ainda uma palavra de agradecimento aos apoiantes dos cónegos: "Obrigado a todos os nossos adeptos que, mais uma vez, nos apoiaram do início ao fim!"