Abdu Conté a caminho de França

O Moreirense chegou a um acordo com o Troyes, de França, para a transferência de Abdu Conté. O negócio está em vias de ser oficializado pelas duas partes.Abdu Conté já se despediu dos seus colegas de equipa e viaja ainda esta segunda-feira para França, onde vai assinar o contrato com o Troyes. O internacional sub-21 tinha outras propostas em carteira, concretamente do Metz, igualmente de França, e do Parma, de Itália, mas chegou a um acordo com o Troyes, que segue no 16.º lugar da Ligue 1.O Moreirense vai encaixar uma verba a rondar 1.5 milhões de euros, uma vez que a transferência está avaliada em aproximadamente 3 milhões. O clube de Moreira de Cónegos é detentor de 50 por cento do passe, enquanto a restante metade pertence ao Sporting, onde o lateral-esquerdo cumpriu a formação.Abdu Conté realizou o último jogo com a camisola do Moreirense em Vizela, despedindo-se depois do triunfo por 1-0. O defesa representou o clube de Moreira de Cónegos em 67 jogos nas duas épocas e meia ao serviço do clube.Com a saída de Abdu Conté, o Moreirense passa a contar com dois laterais-esquerdos, Pedro Amador e Frimpong. Nesta altura, estará descartada a ida ao mercado para colmatar esta transferência.