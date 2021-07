Abdu Conté alvo do Cagliari

Abdu Conté está no foco dos italianos do Cagliari. Segundo a Sky Sport Itália, o defesa-esquerdo do Moreirense está entre o trio de reforços desejados pelos ilhéus da Sardenha, depois da contratação de Strootman.





Mohamed Fares, que pertence à Lazio, e Pedro Galdames, médio do Vélez da Argentina, são os outros nomes apontados. Conté é uma das peças-chave do plantel do Moreirense e saiu muito valorizado pela presença na fase final do Europeu de sub-21, tal como sucedeu com Filipe Soares. Os dois, de resto, são esperados hoje de regresso aos treinos do plantel agora orientado por João Henriques, sendo certo que Vítor Magalhães conta garantir um bom encaixe com as possíveis transferências de Abdu Conté e Filipe Soares.

Steven Vitória já seguiu para a seleção do Canadá que vai disputar a Gold Cup.