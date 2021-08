Abdu Conté deixou relvado de maca e a chorar

O jovem internacional português Abdu Conté abandonou o relvado de maca a chorar, após a lesão grave no tornozelo esquerdo que resultou do lance em Diogo Gonçalves foi expulso, aos 54’.





A entrada de Diogo Gonçalves que valeu cartão vermelho direto ao lateral do Benfica A entrada de Diogo Gonçalves que valeu cartão vermelho direto ao lateral do Benfica

As limitações de índole física dos cónegos também forçaram o treinador João Henriques a substituir Walterson, ainda no primeiro tempo, devido a uma questão muscular numa coxa. Contrariedades às quais se junta ainda um problema num joelho que pode afastar Galego da competição. "Jogámos com três centrais por causa das nossas limitações e acabámos este encontro mais limitados", justificou o técnico do Moreirense.