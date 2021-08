Abdu Conté está disponível

Depois de ter terminado o embate frente ao Sp. Braga com queixas físicas, a lesão no tornozelo esquerdo de Abdu Conté não deve impedir o lateral-esquerdo de figurar nas escolhas do treinador João Henriques para o duelo com o Belenenses SAD, marcado para sexta-feira, no Estádio Municipal de Leiria. O plantel regressa hoje ao trabalho, depois de dois dias de folga.