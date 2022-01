Abdu Conté: «Não é fácil despedir-me de um lugar onde sempre me senti tão acarinhado»

Abdu Conté despediu-se, esta quarta-feira, dos adeptos do Moreirense. O lateral-esquerdo já se encontra em França, onde vai assinar um contrato válido por quatro épocas e meia com o Troyes, da Ligue 1."Não é fácil despedir-me de um lugar onde sempre me senti tão acarinhado por todos, e onde fui tão feliz", começou por escrever o internacional sub-21, que representou o Moreirense durante duas épocas e meia.Abdu Conté "agradece" ao clube "por tudo que me proporcionou ao longo deste tempo, por todas as oportunidades que tive de evoluir, todos os ensinamentos, e, principalmente, pelo tanto que me fizeram crescer não só a nível profissional, mas também a nível pessoal"."Sem dúvida, um Clube e uma experiência que nunca esquecerei", acrescentou o defesa.