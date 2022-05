Abdu Conté projeta esperança na reviravolta

O jovem internacional português Abdu Conté, lateral de 24 anos que arrancou a época em Moreira de Cónegos, mas foi transferido para os franceses do Troyes no mercado de inverno, não só continua a acompanhar a par e passo o quotidiano dos cónegos, como está confiante na permanência, além de defender o estatuto dos minhotos no principal escalão.

“Estive dois anos e meio no Moreirense, pelo que é um clube que está no meu coração e que merece estar na Liga Bwin. Não será uma missão fácil porque o Chaves tem uma grande equipa, mas jogamos em casa e acredito é possível dar a volta ao resultado e evitar a descida de divisão”, comentou o defesa, sem esconder a surpresa pelo desfecho de época atribulado, embora convicto no sucesso projetado para o tira-teimas: “Acreditava que o Moreirense não ia passar por uma situação tão difícil como esta, mas também tenho a certeza absoluta do potencial daquele grupo, bem como da capacidade para darem a volta ao playoff.”