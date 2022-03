Acesso livre para criançasna receção ao Sporting

O Moreirense vai abrir as portas do seu recinto a todas as crianças com menos de 10 anos na receção ao Sporting. Ideia de dar mais colorido às bancadas, sendo que o acesso será feito apenas pela bancada central, mediante apresentação de cartão de cidadão. Também os sócios do Moreirense com as quotas em dia terão acesso gratuito ao jogo, sendo que, tal como já aconteceu na receção ao FC Porto, a bancada central do Estádio Joaquim de Almeida Freitas será destinada exclusivamente a sócios cónegos.