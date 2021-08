Pote de fumo de adeptos do Benfica origina multas às águias e ao Moreirense

O Benfica e Moreirense foram multados pelo Conselho de Disciplina da FPF, devido a um episódio registado no início da segunda parte e protagonizado por adeptos do Benfica presentes no Estádio Comendador Joaquim de Almeida Freitas.





Segundo o mapa de castigos, os apoiantes afetos ao Benfica "identificados pela cor das vestes e cachecóis (...) deflagraram um pote de fumos de cor vermelha, sem arremesso para o interior do terreno de jogo e sem qualquer interferência no normal decurso do jogo".O Benfica foi punido com coima de 1.530 euros devido a comportamento incorreto do público e o Moreirense com 561 euros por inobservância de outros deveres, relativamente à entrada e permanência de materiais pirotécnicos no recinto de jogo.O Benfica, recorde-se, venceu essa partida em Moreira de Cónegos por 2-1, no último sábado.O Benfica foi ainda punido com multa de 510 euros devido a cânticos entoados pelos adeptos, em protesto contra o Cartão do Adepto: "O meu registo é só um, metam o cartão no cu"