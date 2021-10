AG do Moreirense marcada para sábado

Os sócios do Moreirense vão reunir em assembleia geral no próximo sábado, 30 de novembro, para deliberar sobre o relatório e contas do exercício económico da época desportiva 2020/2021. Com arranque previsto para as 15 horas, a reunião magna terá lugar no auditório do parque de jogos Comendador Joaquim de Almeida Freitas. Os associados dos cónegos terão igualmente a oportunidade de discutir outros assuntos relevantes para o universo do clube.