Alex Soares ruma à Grécia

Alex Soares assinou contrato com o FC Volos, regressando à Grécia dez anos após a primeira experiência naquele país, na altura com a camisola do modesto Panserraikos.





Depois de duas temporadas no Moreirense, o médio assinou contrato com o FC Volos, da 1.ª Divisão grega, esta quarta-feira.Nas duas épocas em Moreira de Cónegos, Alex Soares somou 64 jogos, tornando-se num dos jogadores mais utilizados.Irmão de Filipe Soares, que continua a vestir a camisola do Moreirense, Alex Soares não recebeu proposta para renovar contrato pelos cónegos.