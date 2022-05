Ambiente pesado no treino depois da derrota difícil de digerir diante do Boavista

O Moreirense retomou os treinos, depois da derrota difícil de digerir diante do Boavista, após a qual Sá Pinto exibiu a sua frustração ainda no banco de suplentes, já depois do apito final, inclusive com uns murros na lateral do banco. Uma mudança de treinador é cenário que não se coloca, como já demos conta em devido tempo, mas não há como disfarçar o ambiente pesado que se vive em Moreia de Cónegos.

Yan Matheus ainda treina de forma limitada, sob observação do departamento médico, ele que falhou os últimos dois jogos devido a lesão muscular na coxa esquerda. Mas os cónegos tudo farão para que o extremo possa estar disponível para o Estoril.

Mirallas está entregue ao departamento médico, depois de ter saído lesionado do encontro com o Boavista, tendo sido retirado do campo de maca.