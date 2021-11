André Luís: «Deixámos a desejar...»

O avançado André Luís, que já soma cinco golos na Liga Bwin, voltou a saltar do banco de suplentes e a marcar. Um filme já visto por quatro vezes esta época, bem como a razão pela qual o brasileiro, de 27 anos, merece o estatuto de melhor arma secreta do campeonato. "No plano individual é sempre importante fazer mais um golo, mas deixámos um pouco a desejar no plano colectivo", afirmou André Luís, garantindo que "a equipa trabalha muito em todos os momentos".

83.º aniversário

O Moreirense cumpriu ontem 83 anos de existência e o presidente Vítor Magalhães aproveitou a efemeridade para deixar uma mensagem ao universo cónego onde evocou o esforço dos antepassados e vincou os "valores do trabalho, humildade e ambição para crescer".