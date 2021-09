André Luís: «Dois pontos perdidos»

André Luís entrou no decorrer da segunda parte e esteve ligado ao resultado por ter marcado o golo que garantiu o empate para o Moreirense. "Ficámos com a sensação de dois pontos perdidos. Procurámos a vitória, estivemos na frente do resultado, mas infelizmente não conseguimos segurar a vantagem", lamentou o avançado, considerando que a equipa caiu de produção depois de ter marcado primeiro: "Temos de melhorar nesse aspeto."





Já Alexandre Penetra também reclamou a vitória para o Famalicão. "Tivemos oportunidades mais que suficientes para matar o jogo, mas não finalizámos. Se continuarmos assim, acho que vamos conseguir bons resultados", afirmou o defesa central, lamentando ter sofrido os dois golos na sequência de bolas paradas.