André Luís espreita a titularidade

Depois de ter jogado os últimos doze minutos da partida frente ao Portimonense, André Luís é um dos candidatos a entrar no onze para a receção dos cónegos ao Boavista. A disponibilidade física do avançado, que recuperou de uma lesão muscular, está a ser gerida pela equipa técnica comandada por Ricardo Sá Pinto de forma a poder lançá-lo na equipa inicial face às baixas no ataque.