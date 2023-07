André Luís: «Quero deixar a minha marca na Liga pelo Moreirense»

No arranque da pré-época do Moreirense, André Luís não esconde o otimismo para a próxima temporada da equipa na Liga."É o meu quarto ano no Moreirense, já conheço o clube, as suas características. É um clube rigoroso, que quer estar entre os melhores. Esta época vamos lutar por isso, para estar entre os melhores"."Não conversamos muito. No decorrer da semana vamos falar mais vezes e iremos traçar as nossas metas, vai ficar tudo bem claro para toda a equipa"."Individualmente, sinto que ainda devo algo à Liga. Nos dois anos em que estive na Liga tive algumas dificuldades provocadas por lesões. Esta é a época em que quero demonstrar que sou um grande jogador e que posso deixar a minha marca na Liga pelo Moreirense"."Acho que devemos manter a mesma mentalidade da época passada. Tivemos um grupo muito sólido, unido, à procura de um só objectivo. Foi isso que faltou na temporada em que descemos de divisão. O nosso objectivo passa por manter o mesmo foco na equipa e na qualidade do grupo"."É uma responsabilidade boa. O Fábio Pacheco e o Sori Mané eram grandes capitães, nesta época espero ter o mesmo papel, espero conseguir fazê-lo muito bem".