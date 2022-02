André Luís: «Tivemos tranquilidade»

E usufrua de todas as vantagens de ser assinante

Autor de um dos golos com que o Moreirense bateu o Belenenses SAD, André Luís deu voz à alegria que reinava no seio do plantel dos minhotos logo após o apito final.

“O objetivo era conseguirmos os três pontos e nada nos fez perder o foco. Tivemos critério e, mesmo tendo sofrido, fizemos o 2-1 antes do intervalo e isso foi importante para desbloquearmos a partida. Sabíamos que ia ser uma guerra, mas tivemos tranquilidade, colocámos a bola no chão e fizemos os golos”, referiu o avançado brasileiro.

Do outro lado, Luiz Felipe vincou a vontade de dar uma resposta imediata. “Dei 200 por cento para ajudar a equipa, mas não fui feliz. Temos de ter cabeça e caráter para seguirmos. Há muito pela frente, é preciso personalidade para representar esta equipa”, sublinhou.