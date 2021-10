André Luis: «Vamos tentar fazer história pelo clube»

Com quatro golos apontados nas primeiras jornadas da Liga, André Luis é um dos jogadores em destaque no Moreirense. O avançado está no top-3 dos melhores marcadores, atrás apenas de Luis Díaz (FC Porto, seis golos) e Fran Navarro (Gil Vicente, cinco golos).





"Estou muito feliz com o meu momento individual em campo, mas devo isso aos meus companheiros de equipa. Eles apoiam-me o tempo inteiro para que eu possa dar o meu melhor e ajudar a equipa com golos. Agora é manter o foco para continuar a trabalhar no máximo com todos", afirmou o avançado, citado na imprensa brasileira.O avançado abordou, igualmente, o jogo com o Oriental Dragon, da 3.ª eliminatória da Taça de Portugal: "Temos um plantel de qualidade e treinamos diariamente para corrigir os erros e aperfeiçoar os outros aspectos, então o rendimento tende a melhorar cada vez mais. Agora temos um confronto para a Taça de Portugal, sendo a nossa estreia na competição, e vamos em busca da vitória para nos classificarmos e tentar fazer história pelo clube".