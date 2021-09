Artur Jorge e a goleada no Dragão: «Na segunda parte correu tudo mal»

Artur Jorge lamentou a goleada sofrida pelo Moreirense no Dragão. "Jogo para esquecer? Sim, claramente. Queríamos ter dado uma resposta melhor. Fizemos uma boa primeira parte e foi pena termos ido para o intervalo naquele lance do penálti. Na segunda parte correu tudo mal, quisemos igualar o jogo mas correu tudo mal", disse o central, na flash-interview, à Sport TV.





"A nossa ideia era reagir na segunda parte, porque na primera sentimos que podíamos ter feito melhor. Mas não podemos cometer os erros que cometemos na segunda parte, entraram muito mais fortes que nós e não conseguimos a tal reação", acrescentou Artur Jorge.Sobre o facto de o Moreirense ainda não ter qualquer vitória, o defesa acredita que "será uma questão de tempo". "Com a exceção do jogo de hoje, temos feito jogos bem conseguidos onde faltou a sorte no pormenor, tínhamos feito golos em todos os jogos. A trabalhar assim a vitória será uma questão de tempo e chegará já no próximo jogo", concluiu.