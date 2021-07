Artur Jorge explica mudança para o Moreirense: «O projeto motivou-me»

Artur Jorge está de volta a Portugal, depois da passagem pelo Chipre, e não podia estar mais satisfeito pela opção de rumar ao Moreirense.





"O projecto que me foi proposto motivou-me por isso mesmo, pela estabilidade que me oferece. O Moreirense tem feito um trajecto muito estável na Liga e a ideia é mantermos esse caminho, melhorarmos se possível. Revi-me no que foi proposto e a ideia é poder ajudar para darmos continuidade a esse projecto", referiu o defesa-central, no primeiro treino da pré-temporada.Mais experiente depois da experiência no estrangeiro, Artur Jorge confessa que se sente melhor jogador. "O ano que vivi fora de Portugal permitiu-me ganhara a experiência que pretendia. Foi uma experiência positiva, num grande clube, que me permitiu ganhar maior bagagem. Sinto-me melhor jogador do que quando deixei Portugal há um ano. Acredito que ainda posso fazer melhor do que já fiz na Liga portuguesa", apontou, garantindo também estar pronto para lugar por um lugar no onze."Sinto-me preparado para lutar pela titularidade. Por norma, em todos os clubes por onde passei há competitividade na luta por um lugar no 11. Há qualidade neste sector específico. Se puder jogar, perfeito, mas estou aqui para trabalhar, integrar os trabalhos desde o início e procurar ser uma opção válida para o mister", assegurou.