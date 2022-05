Artur Jorge: «Sabemos que temos o segundo jogo em casa onde somos fortes»

Artur Jorge rejeitou deitar a toalha ao chão na luta pela eliminatória com o Chaves. O central do Moreirense vincou que se os cónegos marcassem "era menos um golo para dar a volta" no seu reduto mas que os jogadores estão "crentes de que vão dar a volta"."Estamos em desvantagem , foi o primeoiro jogo, mas sabemos que temos o segundo jogo em casa, onde somos fortes. E estamos convictos de que podemos dar a volta", garantiu à Sport TV.O defesa português do Moreirense agradeceu aos "adeptos que têm sido incansáveis e lamentou a ausência de Sá Pinto no banco de suplentes. "Sentimos a falta, é o líder e tem de estar connosco", apontou.