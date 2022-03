Bancada central do estádio destinada exclusivamente a sócios no jogo com V. Guimarães

A bancada central do Estádio Comendador Joaquim de Almeida Freitas será destinada exclusivamente aos associados do Moreirense, no dérbi vimaranense com o V. Guimarães que se realiza no domingo, pelas 18:00.À semelhança do que aconteceu nos restantes jogos do campeonato, o clube de Moreira de Cónegos decidiu vedar o acesso à bancada central aos sócios dos visitantes. Tal já aconteceu nas recepções ao Benfica, FC Porto e Sporting. Uma medida que tem como objetivo evitar que os adeptos visitantes possam ocupar a maioria dos lugares disponíveis. De resto, será obrigatória a apresentação do cartão de sócio e do documento de identificação na entrada para a bancada.Todos os sócios do Moreirense com a quota n.º 3, referente ao mês de março, ou posterior terão acesso ao jogo gratuitamente. Os jovens até aos 10 anos terão igualmente entrada gratuita na bancada central, mediante apresentação do Cartão de Cidadão.