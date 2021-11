Bilhetes para o dérbi com o V. Guimarães à venda a partir de hoje

O Moreirense vai proceder, a partir desta terça-feira, à venda de bilhetes para o jogo com o V. Guimarães, a contar para 4.ª eliminatória da Taça de Portugal. De resto, a venda de bilhetes nesta terça-feira destina-se exclusivamente aos associados do Moreirense.Os ingressos, que têm o custo unitário de 5 euros, podem ser comprados na secretaria do clube apenas por associados, que terão, obrigatoriamente, de apresentar o cartão e um documento de identificação. Aliás, nota o clube, o bilhete é pessoal e intransmissível.Os associados do V. Guimarães têm à disposição bilhetes igualmente a 5 euros, que serão comercializados pelo clube, e que se destinam apenas à bancada topo do Comendador Joaquim de Almeida Freitas.