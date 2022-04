Classificação adia decisões sobre processos pendentes no Moreirense

A indefinição desportiva levou a SAD liderada por Vítor Magalhães a adiar decisões sobre vários processos pendentes. A luta pela permanência está, desde logo, a condicionar uma tomada de posição sobre a planificação da próxima época, mas não só, como acontece com a estagnação do processo de renovação do contrato de Ibrahima Camará. O médio tem vínculo até 2023, mas está a ser alvo da cobiça de vários clubes, como os belgas do Brugge, que ponderam avançar para a sua contratação.