Contas do Moreirense aprovadas por unanimidade

As contas do Moreirense relativas ao último exercício revelaram resultado negativo, tanto no clube como na SAD. Facto pouco comum ao longo dos anos e que não foi suficiente para alterar o sentido de voto dos associados. Ou seja, o documento apresentado na Assembleia Geral deste sábado foi aprovado por unanimidade pelos sócios que marcaram presença no auditório do Parque de Jogos Comendador Joaquim de Almeida Freitas.





De acordo com a nota emitida pelo clube, a SAD registou um resultado líquido negativo de 2 milhões e 273 mil euros. Já o clube, segundo apuramos, registou perdas de pouco mais de um milhão de euros. O Moreirense sublinha que não tem dívidas às instituições do Estado, concretamente Finanças e Segurança Social.No decorrer da Assembleia Geral, Vítor Magalhães explicou o resultado negativo das contas com os efeitos provocados pela pandemia, mas também pelos investimentos realizados pela SAD no fortalecimento do plantel e na construção da Vila Desportiva. Recorde-se que no último mercado, não foi feita qualquer venda que permitisse equilibrar as contas, uma vez que a SAD não recebeu ofertas consideradas tentadoras do ponto de vista financeiro.Com uma mensagem de tranquilidade, Vítor Magalhães explicou os desafios para o exercício em curso, deixando o desafio do clube trabalhar no sentido de aumentar o número de sócios.