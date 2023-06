Cremonese interessada em Gonçalo Franco

E usufrua de todas as vantagens de ser assinante

A Cremonese pondera avançar para a contratação de Gonçalo Franco. O interesse do clube da Lombardia, despromovido à Série B, no médio do Moreirense está a ser noticiado em Itália.

Gonçalo Franco é um dos principais ativos do Moreirense. O médio tem mais dois anos de contrato, até Junho de 2025, mas não fecha as portas a uma transferência neste mercado. Em janeiro, o clube de Moreira de Cónegos teve em mãos uma proposta para vender o jogador, mas acabou por não a aceitar, não só porque o valor em causa não era suficientemente atractivo, mas também porque se tratava de um jogador nuclear na equipa que acabou por se sagrar campeã da Liga 2.

Formando no Leixões, Gonçalo Franco já cumpriu três épocas no Moreirense, duas das quais na Liga. Na temporada passada foi utilizado em 34 jogos e marcou quatro jogos. Foi eleito para o 11 do Ano da Liga 2, na votação promovida pela Liga Portugal.