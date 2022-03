Crianças com menos de 10 anos com entrada gratuita para o jogo com o Sporting

As crianças com menos de 10 anos terão direito a entrada gratuita no Estádio Comendador Joaquim de Almeida Freitas, na segunda-feira, na recepção ao Sporting, da 26.ª jornada da Liga Bwin. O acesso destes adeptos ao recinto desportivo será feito apenas pela bancada central, mediante apresentação de Cartão de Cidadão.Os sócios do Moreirense com a quota n.º 3, ou posterior, terão acesso gratuito ao jogo, enquanto os adeptos do Sporting devem adquirir um bilhete que custa 19 euros.A bancada central do Estádio Comendador Joaquim de Almeida Freitas será destinada, exclusivamente, a sócios do Moreirense.