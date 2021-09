Defesa do Moreirense para estancar no Dragão

João Henriques tem um desafio extra para a visita ao Dragão. Com 10 golos sofridos em cinco jogos, o que perfaz uma média de dois em cada um dos encontros disputados no arranque da Liga, o treinador do Moreirense deseja que a sua equipa tenha maior estabilidade.





Apesar do poderio do adversário, João Henriques não deverá promover alterações significativas no onze, privilegiando, por outro lado, a estabilização das rotinas dos jogadores . Entretanto, ontem foram colocados à venda 50 bilhetes para o Dragão.