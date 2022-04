Derik Lacerda espreita o onze inicial

Derik Lacerda foi peça fulcral nas duas vitórias conquistadas pelo Moreirense nas últimas jornadas ao realizar três assistências para golo e tem agora abertas as portas do onze.Depois de ter começado os confrontos com Gil Vicente e Tondela no banco, o avançado brasileiro desempenhou um papel preponderante em ambas as partidas e, face à ausência de Yan Matheus, que recupera de lesão muscular na coxa esquerda, está na calha para entrar na equipa inicial que vai defrontar o Portimonense.Ainda assim, esta poderá não ser a única mudança na formação de Ricardo Sá Pinto, já que o médio Fábio Pacheco está de regresso às opções do técnico depois de cumprir castigo e deverá mesmo recuperar o lugar no onze que foi ocupado por Sori Mané.