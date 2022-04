Para poder guardar esta notícia deverá efectuar login Caso não esteja registado no site do Record, efectue o seu registo gratuito

Diretor desportivo do Moreirense chamou "filho da p..." ao árbitro e apanhou um mês de suspensão Palavras insultuosas para com Gustavo Correia ocorreram no duelo com o V. Guimarães





• Foto: Luís Vieira / Movephoto