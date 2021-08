«É por eu me chamar Conceição?»: reveladas as palavras de Rodrigo após ser expulso no Santa Clara-Moreirense

Rodrigo Conceição foi suspenso por um jogo (e multado em 842 euros) na sequência do vermelho direto que viu no Santa Clara-Moreirense (2-2). De acordo com o Relatório do árbitro David Silva, o lateral/extremo dos cónegos virou-se para o quarto árbitro "gesticulando de forma efusiva com os braços" e dizendo "abre os olhos", o que lhe valeu a expulsão.





O Relatório, que consta do mapa de castigos, refere ainda que, após ver o vermelho, o jovem futebolista dirigiu-se para o quarto árbitro e proferiu as seguintes palavras: "é por eu me chamar Conceição? Vocês são sempre a mesma merda!"