Eleições para os Órgãos Sociais do Moreirense agendadas para 12 de junho

As eleições para os Órgãos Sociais do Moreirense estão agendadas para o dia 12 de Junho, um domingo, e irão decorrer entre as 12h00 e as 16h30, no auditório do Estádio Comendador Joaquim de Almeida Freitas.De acordo com a convocatória da Mesa da Assembleia Geral, o prazo para a entrega de candidaturas termina no dia 9, quinta-feira, pelas 18 horas. A apresentação das listas deve ser efectuada em envelope fechado, na secretaria do clube, destinada à Presidente da Assembleia Geral, Serafina Pereira.Se não surgir qualquer candidatura, o acto eleitoral será anulado e substituído por uma Assembleia Geral Extraordinária, agendada para o dia 15 de Junho, pelas 17 horas, no auditório do Estádio Comendador Joaquim de Almeida Freitas, que tem como ponto único "a apresentação de soluções para o restabelecimento da normal atividade do clube".Vítor Magalhães pretende assumir mais um mandato e está já a projectar a preparação da nova temporada. Contudo, ainda não é claro se irá apresentar uma lista dentro do prazo estabelecido ou se optará por esclarecer a sua posição na Assembleia Geral Extraordinária, uma vez que não se perspectiva que possa surgir outra candidatura.