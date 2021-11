Fábio Pacheco e Artur Jorge de regresso

João Henriques recebeu boas notícias no arranque da preparação da receção ao V. Guimarães. O médio Fábio Pacheco reintegrou os treinos com o plantel depois de ter debelado a entorse no tornozelo esquerdo e estará disponível para o encontro da 4.ª eliminatória da Taça de Portugal. Artur Jorge também voltou a treinar com o plantel, reduzindo assim o número de baixas no grupo.Esta quarta-feira, Sori Mané deverá ser reintegrado depois de ter estado ao serviço da seleção da Guiné-Bissau.O dérbi vimaranense entre Moreirense e V.Guimarães tem hora marcada para as 16h45 do próximo domingo.