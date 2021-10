Fábio Pacheco no top 3 de presenças pelo Moreirense

Fábio Pacheco cumpriu, diante do Sporting, o 91º jogo ao serviço do Moreirense no campeonato e ultrapassou o extremo Arsénio (atualmente no Arouca) na lista de presenças pelos cónegos nesta prova. Assim, o médio passa a ocupar o terceiro lugar desta lista, e é apenas ultrapassado por Armando, com 93 jogos pelos minhotos na Liga, e por Jorge Duarte, que acumulou 97 partidas entre 2002 e 2005.

Fábio Pacheco é titular indiscutível para o treinador João Henriques e um caso raro de longevidade no plantel do Moreirense, estando a completar a quarta época.