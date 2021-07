Fábio Pacheco: «Nunca conseguimos impor o futebol que queríamos»

Após a derrota do Moreirense frente ao Penafiel, Fábio Pacheco reconheceu que os cónegos não fizeram uma boa partida.





"É um objetivo falhado, viemos cá para seguir em frente na Taça da Liga. Ainda estamos a assimilar os processos, é algo que demora e não foi um jogo bem conseguido. No entanto, lutámos e foi pena não termos conseguido avançar. O Penafiel esteve bem, nós nunca conseguimos impor o futebol que queríamos", começou por referir o médio.Fábio Pacheco acrescentou ainda que o Penafiel foi "mais competente" do que o Moreirense no momento decisivo dos penáltis.Agora, os cónegos apontam baterias à 1ª jornada da Liga Bwin, frente ao Benfica.