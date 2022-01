Fábio Pacheco: «Sabíamos que tínhamos de ser perfeitos a nível defensivo»

Fábio Pacheco exaltou a "grande exibição" dos seus companheiros de equipa pelo empate () frente ao Benfica."Foi uma grande exibição. Sabíamos que tínhamos de ser perfeitos a nível defensivo, não poderíamos cometer nenhum erro porque sabemos a qualidade do Benfica. Estivemos muito concentrados. Fomos uma equipa unida, com muita entreajuda", começou por dizer o médio dos cónegos, em declarações à BTV no final do encontro."Estivemos muito bem taticamente, esse foi o segredo. Optámos por deixar o Benfica jogar mais pela linha porque sabíamos que no meio iríamos conseguir ganhar as bolas.""Estamos a aceitar muito bem as ideias do mister. Vamos ter mais qualidade com posse, embora hoje não tenhamos conseguido ter tanta posse por mérito do Benfica. Quero dar os parabéns a este grupo, que é fantástico", terminou.