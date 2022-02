Felipe Pires vai reforçar Dnipro

Está consumado o ponto final na ligação de Felipe Pires ao Moreirense. O extremo brasileiro, de 26 anos, rescindiu contrato amigavelmente com os minhotos, que era válido até 2023, para comprometer-se com os ucranianos do Dnipro até 2025.O avançado viaja amanhã para a Turquia para se juntar ao plantel do Dnipro que está a cumprir um período de estágio para preparar a segunda metade da época após a paragem de inverno na Ucrânia.Felipe Pires não entrou nas opções do técnico Ricardo Sá Pinto para a partida frente ao Belenenses SAD, mas esteve no Estádio Joaquim de Almeida Freitas e despediu-se dos companheiros no balneário após o triunfo ante os azuis.Os números deste negócio não foram revelados, mas a transferência é vantajosa para a SAD do Moreirense, que deverá encaixar uma verba financeira significativa com esta saída.