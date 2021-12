Fenerbahçe de olho na contratação de Abdu Conté

O Fenerbahçe estará interessado na contratação de Abdu Conté. De acordo com informações publicadas na Turquia, o lateral-esquerdo do Moreirense é um dos alvos do treinador português Vítor Pereira para reforçar o plantel do gigante turco.A cumprir a terceira temporada em Moreira de Cónegos, Abdu Conté é um dos principais ativos da SAD do Moreirense. Internacional sub-21, o defesa foi utilizado em 14 jogos por João Henriques, que na semana passada foi substituído por Lito Vidigal.Ligado contratualmente ao Moreirense até Junho de 2023, Abdu Conté esteve na iminência de deixar o clube no último Verão depois de se ter destacado pela Seleção sub-21. Contudo, as propostas que chegaram a Moreira de Cónegos não foram suficientemente tentadoras para a SAD aceitar negociar a sua transferência. O Moreirense é detentor de 50 por cento do passe de Abdu Conté, uma vez que os restantes 50 por cento pertencem ao Sporting, onde cumpriu grande parte do período de formação.