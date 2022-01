Filipe Soares de saída do Moreirense

Filipe Soares está de saída do Moreirense, apurou. O emblema minhoto tem recebido várias propostas pelo jogador, de 22 anos, e será muito difícil este continuar a representar a equipa liderada por Ricardo Sá Pinto depois de janeiro.É certo que a direção do Moreirense tem tentado resistir às ofertas que vão chegando, mas o próprio jogador considera que chegou a hora de abraçar um novo projeto. E, tudo indica, o médio, formado no Benfica, irá prosseguir a carreira fora de Portugal.Recorde-se que esta é já a terceira temporada de Filipe Soares no Minho, onde sempre se afirmou como um dos habituais titulares. Na presente temporada foi já opção em 18 encontros, e nem a constante mudança de treinadores o fez perder essa estatuto. Agora, Sá Pinto é que deverá acabar por ficar sem um dos jogadores mais influentes do plantel.