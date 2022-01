Filipe Soares já chegou a Salónica para reforçar o PAOK: «Muito feliz por estar aqui»

E usufrua de todas as vantagens de ser assinante

Filipe Soares já chegou a Salónica, onde vai assinar o contrato com o PAOK. O jogador tem à sua espera um contrato até 2026 com os helénicos, sendo que o negócio vai render cerca de 2,5 milhões de euros ao Moreirense, valor que pode chegar a 3 M€ perante a concretização de objetivos.Na chegada ao aeroporto, depois de ter pernoitado em Atenas devido ao mau tempo, Filipe Soares tinha à sua espera a imprensa grega e até já lhe colocaram um cachecol do PAOK ao pescoço."Foi muito difícil, mas finalmente estou aqui agora. Estou muito feliz por estar aqui. É um grande dia para mim, fazer parte de um clube incrível. Agora posso descansar, depois farei o exames médicos e então podemos conversar mais", sintetizou Filipe Soares, citado pela imprensa local.