Filipe Soares mais perto do PAOK

A saída de Filipe Soares para o PAOK ainda não é um dado adquirido, mas é possível que esse desfecho seja confirmado nos próximos dias. O médio já nem foi convocado para o encontro de hoje, frente ao Benfica, depois das negociações terem sofrido um avanço nos últimos dias.Record sabe que a direção do emblema minhoto tem resistido à saída do jovem, de 22 anos, mas perante a enorme vontade de Filipe Soares abraçar este projeto, também considera que poderia ser infrutífero manter o jogador até ao final da época. As partes vão continuar a negociar nos próximos dias, sendo expectável que haja fumo branco em breve e o jogador cumpra o objetivo de rumar ao conjunto grego.Esta será uma baixa de peso para à equipa liderada por Ricardo Sá Pinto que se encontra na 15.ª posição, um ponto acima dos lugares de despromoção.