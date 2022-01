Filipe Soares na despedida: «O Moreirense não me perderá como adepto»

Ver esta publicação no Instagram Uma publicação partilhada por Filipe Soares (@filipe_soares_21)

Filipe Soares deixou uma mensagem de despedida do Moreirense nas redes sociais, onde não só agradeceu à direção, colegas, técnicos e adeptos, como também lembrou que vai continuar a acompanhar a atualidade do clube de Moreira de Cónegos.O médio, de 22 anos, vai ser apresentado nas próximas horas como reforço do PAOK, sendo que o negócio com os gregos rende 2,8 milhões de euros à SAD presidida por Vítor Magalhães."Obrigado Moreirense! Obrigado por apostarem em mim, obrigado pela formação e experiência adquirida, como homem e como profissional. Reúno os momentos bons e os momentos menos bons, mas o que levo daqui é um sentimento de gratidão, que devo ao Presidente, à Direção, às várias equipas técnicas com que tive o privilégio de trabalhar e, naturalmente, aos meus colegas, com quem partilhei balneário e com quem enfrentei tantos desafios nestes últimos 2 anos!", começou por apontar."É agora momento de abraçar um novo projeto, que também abraçarei de alma e coração, mas o Moreirense não me perderá como adepto! Termino como comecei, obrigado Moreirense!", escreveu ainda Filipe Soares.Ao longo da sua passagem pelos minhotos, Filipe Soares realizou 85 jogos oficiais, fez seis golos e sete assistências.