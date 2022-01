Filipe Soares no PAOK até 2026

Filipe Soares vai ser reforço do PAOK.sabe que o médio do Moreirense já chegou a acordo com o clube helénico e parte esta segunda-feira rumo à Grécia para assinar um contrato válido até 2027 com o emblema de Salónica.Aos 22 anos, Filipe Soares embarca na sua primeira experiência fora do país, depois de ter feito a formação no Benfica e representado o Estoril em 2018/19. Nas últimas três temporadas, vestiu a camisola dos cónegos, onde realizou um total de 85 jogos, tendo apontado seis golos e sete assistências.