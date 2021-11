Filipe Soares volta ao onze do Moreirense

Filipe Soares deverá ser uma das novidades no onze do Moreirense para a receção ao V. Guimarães. Afastado da competição desde o embate com o Sporting, o médio de 22 anos está recuperado da lesão muscular que o limitou nas últimas semanas, podendo voltar ao ativo no confronto com os vizinhos do Vitória.

No jogo de domingo, de resto, são esperadas mais novidades na equipa titular do Moreirense. Por exemplo, na baliza Kewin Silva vai ceder o lugar a Miguel Oliveira ou a Mateus Pasinato, faltando dissipar esta dúvida.